Via Rasella, La Russa: Ho sbagliato a non dire “uccisi soldati nazisti” (Di sabato 1 aprile 2023) “Ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasella fossero soldati nazisti, ma credevo che fosse ovvio e scontato oltre che notorio. Non so poi se effettivamente è errata la notizia, più volte pubblicata e da me presa per buona, che i riservisti altoatesini inquadrati nella polizia tedesca facessero anche parte della banda militare del corpo”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo la bufera scoppiata con il suo intervento a Terraverso, il podcast di Libero. L’azione dei partigiani a Via Rasella, aveva detto La Russa, è stata “tra le meno gloriose della Resistenza”, una pagina “tutt’altro che nobile”. “Furono uccisi” i componenti “di una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 aprile 2023) “Hoa non sottolineare che i tedeschiin viafossero, ma credevo che fosse ovvio e scontato oltre che notorio. Non so poi se effettivamente è errata la notizia, più volte pubblicata e da me presa per buona, che i riservisti altoatesini inquadrati nella polizia tedesca facessero anche parte della banda militare del corpo”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, dopo la bufera scoppiata con il suo intervento a Terraverso, il podcast di Libero. L’azione dei partigiani a Via, aveva detto La, è stata “tra le meno gloriose della Resistenza”, una pagina “tutt’altro che nobile”. “Furono” i componenti “di una banda musicale di semi-pensionati e non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che i soldati tedeschi uccisi dai partigiani in via Rasella eran… - CarloVerdelli : Su via Rasella il presidente del Senato ha detto il falso. L’unica riparazione sarebbe inventarsi di essersi confus… - marattin : Tutto pensavo nella vita, meno di arrivare a vedere la seconda carica dello Stato italiano dire che i nazisti uccis… - ibanezmyguitar : RT @marioadinolfi: Su via Rasella l’atto grave non fu attaccare un battaglione di 40enni, ma attivare quella strage un po’ vile sapendo che… - giuliogianca : RT @ANPI_Scuola: 'Lo storico Greppi spiega perché La Russa dice il falso su #viaRasella e sulla Resistenza. Lo storico e scrittore @carlogr… -