Via Rasella, il mea culpa di La Russa: “Ho sbagliato a non dire soldati nazisti”. L'Anpi non lo invita per il 25 aprile: “Si dimetta”. Il Pd: “Le scuse non bastano” (Di sabato 1 aprile 2023) Il presidente del Senato: «Voglio scusarmi con chi, anche in forza di resoconti imprecisi, si sia comunque sentito offeso» Leggi su lastampa (Di sabato 1 aprile 2023) Il presidente del Senato: «Voglio scusarmi con chi, anche in forza di resoconti imprecisi, si sia comunque sentito offeso»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che i soldati tedeschi uccisi dai partigiani in via Rasella eran… - CarloVerdelli : Su via Rasella il presidente del Senato ha detto il falso. L’unica riparazione sarebbe inventarsi di essersi confus… - marattin : Tutto pensavo nella vita, meno di arrivare a vedere la seconda carica dello Stato italiano dire che i nazisti uccis… - FedeSavia : @Libero_official Il termine corretto per via Rasella non è attentato ma IMBOSCATA, intesa come azione militare legi… - Marvod3 : RT @SecolodItalia1: Via Rasella, Mughini zittisce la sinistra accanita su La Russa: “Fu un’operazione suicidaria” (video) -