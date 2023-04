Via Rasella, Ignazio La Russa si scusa ma Anpi attacca: 'Si dimetta' (Di sabato 1 aprile 2023) Le scuse pronunciate dalla seconda carica dello Stato non bastano a placare la polemica. " Deve dimettersi ", intima l' Anpi che decide di non mandare l'invito per parlare sul palco a Ignazio La Russa ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 1 aprile 2023) Le scuse pronunciate dalla seconda carica dello Stato non bastano a placare la polemica. " Deve dimettersi ", intima l'che decide di non mandare l'invito per parlare sul palco aLa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che i soldati tedeschi uccisi dai partigiani in via Rasella eran… - CarloVerdelli : Su via Rasella il presidente del Senato ha detto il falso. L’unica riparazione sarebbe inventarsi di essersi confus… - marattin : Tutto pensavo nella vita, meno di arrivare a vedere la seconda carica dello Stato italiano dire che i nazisti uccis… - daroncheco : RT @Misurelli77: Fascistoni che vogliono cambiare la storia per riabilitare il codardo, delinquente che tentò di scappare travestito da sol… - G_A_V_76 : RT @Libero_official: La Russa linciato? Via Rasella, quello che la sinistra non ha il coraggio di ammettere -