(Di sabato 1 aprile 2023) (Agenzia) Roma, 01 aprile 2023 Ecco l'anticipazione della nuova puntata dicon, il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenziae in onda su La7 Domenica alle 09.40. I retroscena e le immagini che non vedrete nei Tg. Fonte: Agenzia/ Alexander Jakhnagiev

Ieri ho ritenuto opportuno portare all'attenzione della Commissione Cultura dellaquesti ... Dopo di che, si prenderanno decisioni, che per altro nonautonomamente, perché ne parleremo all'...... io dichiaro qui, al cospetto di Voi, ed al cospetto di tutto il governo italiano, che(io ... Sulle dimissioni di Anastasio interviene anche il capogruppo di Fratelli d'Italia alla, ...Lo dichiaro qui al cospetto di voi e di tutto il governo italiano che(io solo) la ... Meloni in aula alla, primo faccia a faccia con Schlein . Un bel programma. 15 marzo 2023

Vi assumo. Su Camera con Vista su La7 La7

Ecco l'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenzia Vista e in onda su La7 Domenica alle 09.40. I retroscena e le immagini che non ve ...