Verstappen, ultimo giro da urlo. Perez, che errore! Gli highlights delle qualifiche (Di sabato 1 aprile 2023) Max Verstappen ha conquistato la pole position nel GP d'Australia. Il pilota olandese ha preceduto le Mercedes di Russell e Hamilton. Quarto posto per Alonso, Sainz quinto, sesto Stroll, solo settimo ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 1 aprile 2023) Maxha conquistato la pole position nel GP d'Australia. Il pilota olandese ha preceduto le Mercedes di Russell e Hamilton. Quarto posto per Alonso, Sainz quinto, sesto Stroll, solo settimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Verstappen, ultimo giro da urlo. Perez, che errore! Gli highlights delle qualifiche - TeoBellan : Verstappen in pole position a Melbourne. Dopo di lui le Mercedes di Russell e Hamilton, poi Alonso su Aston Martin.… - _ITALIACHEVINCE : RT @Eurosport_IT: GIOIA E DOLORI IN CASA REDBULL ??????? È pole per Verstappen, ultimo Perez. Per la Ferrari 5° Sainz e 7° Leclerc #Formula… - Luciano69857580 : #qualificheF1 Siamo così costanti per staticità che riusciamo a resuscitare Mercedes e Aston Martin oltre a non ave… -