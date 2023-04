Verstappen: «La sprint race? Se la Formula1 cambia troppo, non resterò molto tempo» (Di sabato 1 aprile 2023) Max Verstappen si schiera contro l’aumento delle sprint race in Formula 1. L’olandese, pilota della Red Bull e campione in carica, ha minacciato di abbandonare il circus se la proposta dovesse concretizzarsi. A riportare le parole di Verstappen è il Daily Mail. Verstappen ha conquistato un’altra pole nel Gp di Melbourne e ha commentato le voci sui possibili cambiamenti di format in F1. Pochi giorni fa l’amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, ha espresso il suo desiderio di aumentare lo spettacolo in pista, riducendo le sessioni di prove libere e aumentando le sprint race. Verstappen su questo punto ha chiarito: «Spero che non ci saranno troppi cambiamenti, altrimenti non starò in F1 per tanto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) Maxsi schiera contro l’aumento dellein Formula 1. L’olandese, pilota della Red Bull e campione in carica, ha minacciato di abbandonare il circus se la proposta dovesse concretizzarsi. A riportare le parole diè il Daily Mail.ha conquistato un’altra pole nel Gp di Melbourne e ha commentato le voci sui possibilimenti di format in F1. Pochi giorni fa l’amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, ha espresso il suo desiderio di aumentare lo spettacolo in pista, riducendo le sessioni di prove libere e aumentando lesu questo punto ha chiarito: «Spero che non ci saranno troppimenti, altrimenti non starò in F1 per tanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Verstappen: «La sprint race? Se la Formula1 cambia troppo, non resterò molto tempo» Il campione del mondo: «Potrem… - AntoDamiano1996 : È stata una qualifica bellissima, non proprio come la Sprint Race, vabbè Detto questo, Verstappen fa un lavoro a p… - PaddockNews24 : Cambiamenti in arrivo per il format delle Sprint Race. Non le manda a dire Horner che ha etichettato la Sprint Rac… - F1ingenerale_ : Non le manda a dire Horner che ha etichettato la Sprint Race di Baku come una decisione irragionevole e dispendiosa… - federicob95 : RT @P300it: F1 | Verstappen contro Sprint e riduzione delle libere: “È ridicolo anche quanto succede in F2 e F3” ? di Alessandro Secchi ??… -