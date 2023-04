Verstappen in pole in Australia. In ritardo le Ferrari (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Il pilota della Red Bull, dopo le paure fatte sorgere dal compagno di scuderia Sergio Perez (uscito nel Q1 senza tempo e costretto a partire ultimo), piazza il solito super tempo in 1.16. e domani scatterà davanti a tutti sul circuito di Albert Park. In prima fila con lui ci sarà uno straordinario George Russell con la Mercedes, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton. Stavolta solo un quarto tempo per l'Aston Martin di Fernando Alonso, mentre le due Ferrari partiranno rispettivamente quinta e settima con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Questa la griglia di partenza del Gran Premio d'Australia: 1 Verstappen, 2 Russell, 3 Hamilton, 4 Alonso, 5 Sainz, 6 ... Leggi su agi (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Maxconquista laposition del Gran Premio d', terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Il pilota della Red Bull, dopo le paure fatte sorgere dal compagno di scuderia Sergio Perez (uscito nel Q1 senza tempo e costretto a partire ultimo), piazza il solito super tempo in 1.16. e domani scatterà davanti a tutti sul circuito di Albert Park. In prima fila con lui ci sarà uno straordinario George Russell con la Mercedes, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton. Stavolta solo un quarto tempo per l'Aston Martin di Fernando Alonso, mentre le duepartiranno rispettivamente quinta e settima con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Questa la griglia di partenza del Gran Premio d': 1, 2 Russell, 3 Hamilton, 4 Alonso, 5 Sainz, 6 ...

