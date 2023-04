Verstappen in pole al Gp d'Australia, Ferrari lontane (Di sabato 1 aprile 2023) MELBOURNE (Australia) (ITALPRESS) – Il campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen, con il tempo di 1'16?732 è in pole position nel Gran Premio di Australia, terza tappa del Mondiale di Formula 1. Secondo e terzo tempo per i britannici della Mercedes George Russell e Lewis Hamilton, distanziati dall'olandese rispettivamente di 236 e 372 millesimi. Quarto lo spagnolo Fernando Alonso con l'Aston Martin (+0?407). Quinto l'iberico della Ferrari Carlos Sainz (+0?538), sesta l'altra Aston Martin, quella di Lance Stroll (+0?576), settimo Charles Leclerc (Ferrari), ottavo Albon, nono Gasly, decimo Hulkenberg.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) MELBOURNE () (ITALPRESS) – Il campione del mondo della Red Bull, Max, con il tempo di 1'16?732 è inposition nel Gran Premio di, terza tappa del Mondiale di Formula 1. Secondo e terzo tempo per i britannici della Mercedes George Russell e Lewis Hamilton, distanziati dall'olandese rispettivamente di 236 e 372 millesimi. Quarto lo spagnolo Fernando Alonso con l'Aston Martin (+0?407). Quinto l'iberico dellaCarlos Sainz (+0?538), sesta l'altra Aston Martin, quella di Lance Stroll (+0?576), settimo Charles Leclerc (), ottavo Albon, nono Gasly, decimo Hulkenberg.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

