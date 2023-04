Verstappen in pole al Gp d’Australia, Ferrari lontane (Di sabato 1 aprile 2023) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen, con il tempo di 1’16?732 è in pole position nel Gran Premio di Australia, terza tappa del Mondiale di Formula 1. Secondo e terzo tempo per i britannici della Mercedes George Russell e Lewis Hamilton, distanziati dall’olandese rispettivamente di 236 e 372 millesimi. Quarto lo spagnolo Fernando Alonso con l’Aston Martin (+0?407). Quinto l’iberico della Ferrari Carlos Sainz (+0?538), sesta l’altra Aston Martin, quella di Lance Stroll (+0?576), settimo Charles Leclerc (Ferrari), ottavo Albon, nono Gasly, decimo Hulkenberg.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 1 aprile 2023) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il campione del mondo della Red Bull, Max, con il tempo di 1’16?732 è inposition nel Gran Premio di Australia, terza tappa del Mondiale di Formula 1. Secondo e terzo tempo per i britannici della Mercedes George Russell e Lewis Hamilton, distanziati dall’olandese rispettivamente di 236 e 372 millesimi. Quarto lo spagnolo Fernando Alonso con l’Aston Martin (+0?407). Quinto l’iberico dellaCarlos Sainz (+0?538), sesta l’altra Aston Martin, quella di Lance Stroll (+0?576), settimo Charles Leclerc (), ottavo Albon, nono Gasly, decimo Hulkenberg.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Formula1WM : Il campione del mondo ha girato in 1:16.732 stabilendo il record sul giro a Melbourne, ma ha comunicato via radio a… - vivereitalia : F1 Gp Australia 2023, Verstappen in pole e Ferrari indietro - vivereitalia : Verstappen in pole al Gp d'Australia, Ferrari lontane - IlModeratoreWeb : Verstappen in pole al Gp d’Australia, Ferrari lontane - - nestquotidiano : Verstappen in pole al Gp d’Australia, Ferrari lontane -

Leclerc: 'Macchina preparata per la gara, ma questo non giustifica il 7° posto' Guarda anche GP Australia GP Australia, le qualifiche: pole di Verstappen La SF - 23 poteva andare oltre il 7° posto Nel fine settimana di Melbourne il Cavallino ha lavorato molto in ottica gara, ... F.1, GP Australia - Verstappen in pole davanti alle Mercedes Una battaglia a suon di giri veloci durata per un'intera ora, al termine della quale Max Verstappen ha ottenuto la pole position del Gran Premio d'Australia . Il due volte iridato della Red Bull Racing ha fermato il cronometro sull'1:16.732, precedendo di tre decimi le due Mercedes di ... Pagelle qualifiche GP Australia 2023 F1: Verstappen perfetto, sorpresa Mercedes Le pagelle delle qualifiche del GP d'Australia 2023 di F1 , con Max Verstappen che si prende la seconda pole position (su tre) della stagione. Nonostante i problemi del compagno di squadra Sergio Perez, il due volte campione del mondo non tradisce e scatterà davanti a ... Guarda anche GP Australia GP Australia, le qualifiche:diLa SF - 23 poteva andare oltre il 7° posto Nel fine settimana di Melbourne il Cavallino ha lavorato molto in ottica gara, ...Una battaglia a suon di giri veloci durata per un'intera ora, al termine della quale Maxha ottenuto laposition del Gran Premio d'Australia . Il due volte iridato della Red Bull Racing ha fermato il cronometro sull'1:16.732, precedendo di tre decimi le due Mercedes di ...Le pagelle delle qualifiche del GP d'Australia 2023 di F1 , con Maxche si prende la secondaposition (su tre) della stagione. Nonostante i problemi del compagno di squadra Sergio Perez, il due volte campione del mondo non tradisce e scatterà davanti a ... Uragano Verstappen: che pole in Australia! Ferrari: Sainz 5°, Leclerc 7° La Gazzetta dello Sport F1 | Super Verstappen in pole a Melbourne davanti alle Mercedes Strano che il team campione del mondo non abbia voluto concedergli due giri di lancio per scaldare le gomme, anche se a Max ne è bastato solo uno per siglare la pole! Dietro a Verstappen si sono ... F1 | Australia: Red Bull prima e ultima, Mercedes sorprende Verstappen in pole in Australia con un giro pauroso, Mercedes grande sorpresa subito dietro. Ferrari al di sotto del potenziale. Strano che il team campione del mondo non abbia voluto concedergli due giri di lancio per scaldare le gomme, anche se a Max ne è bastato solo uno per siglare la pole! Dietro a Verstappen si sono ...Verstappen in pole in Australia con un giro pauroso, Mercedes grande sorpresa subito dietro. Ferrari al di sotto del potenziale.