Verona, Zaffaroni: «L’avversario è di grande valore, dovremo dare tutto» (Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Marco Zaffaroni, tecnico dell’Hellas Verona, prima del calcio d’inizio tra i gialloblu e la Juventus Marco Zaffaroni ha parlato ai microfoni di Sky prima del calcio di inizio di Juve-Verona. Di seguito le parole del tecnico gialloblu. «Gli infortuni fanno parte del periodo, ma la cosa importante è fare una gara di intensità e attenzione. L’avversario è di grande valore, quindi dovremo dare tutto quello che abbiamo e a fine partita non avere niente dentro. dovremo essere umili e rispettare L’avversario, ma anche fare la nostra partita senza snaturarci, giocare con coraggio e fare le cose che sappiamo. Così facendo accetteremo qualsiasi risultato, ma noi vorremmo un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Marco, tecnico dell’Hellas, prima del calcio d’inizio tra i gialloblu e la Juventus Marcoha parlato ai microfoni di Sky prima del calcio di inizio di Juve-. Di seguito le parole del tecnico gialloblu. «Gli infortuni fanno parte del periodo, ma la cosa importante è fare una gara di intensità e attenzione.è di, quindiquello che abbiamo e a fine partita non avere niente dentro.essere umili e rispettare, ma anche fare la nostra partita senza snaturarci, giocare con coraggio e fare le cose che sappiamo. Così facendo accetteremo qualsiasi risultato, ma noi vorremmo un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gabriponte22 : @HellasVeronaFC Da juventino come fa Zaffaroni a tenere Doig in panchina che è l'unico in questa stagione che gioca a calcio a Verona? - CalcioNews24 : Verona, Zaffaroni: «L’avversario è di grande valore, dovremo dare tutto» - susydigennaro : RT @napolimagazine: VERONA - Zaffaroni: 'Dobbiamo fare la nostra partita senza snaturarci' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Zaffaroni: 'Dobbiamo fare la nostra partita senza snaturarci' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Zaffaroni: 'Dobbiamo fare la nostra partita senza snaturarci' -