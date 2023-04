Verona | Zaffaroni | «I tifosi hanno bisogno di queste prestazioni»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Marcodopo la sconfitta dell’Hellasper 1-0 contro la Juve all’Allianz Stadium Marcoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta delcon la Juve. Di seguito le sue parole. COSA É MANCATO PER PAREGGIARE – «Nella fase di finalizzazione abbiamo creato presupposti per far gol, purtroppo ci mancano cattiveria, convinzione e rabbia in quelle zone di campo perché comunque abbiamo creato presupposti seri per fare gol. C’è questo rammarico. Dal punto di vista della prestazione quello che era stato chiesto ai ragazzi è stato fatto, sono stati bravi. Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, nel secondo c’è stato il gran gol loro e abbiamo cercato di pareggiare. C’è rammarico, abbiamo fatto un’ottima prestazione senza portare via punti». I...