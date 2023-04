Verissimo | ospiti e novità nelle puntate del 1 e 2 aprile 2023

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 1 aprile 2023)torna anche l’ 1 e 2e la padrona di casa Silvia Toffanin intervisterà personaggi molto amati dell’ultima edizione di Amici 22, tra i quali Piccolo G, appena uscito dal programma, ma non solo in quanto ci saranno anche attori della soap turca Terra amara, nonché la coppia Carpanelli-Nicotera di Uomini e Donne. Inoltre incontrerà altridi grande spessore molto acclamati dal pubblico, come Ambrosini., glidi sabato 1da Silvia Toffanin Sabato 1avrà dued’eccezione: il giovane cantante Piccolo G, conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici, e Gianmarco, un altro concorrente che ...