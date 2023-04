Verissimo | ospiti domenica 2 aprile | doppia sorpresa per gli spettatori

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 1 aprile 2023) Le anticipazioni per la puntata didi: unaper gli, a cosa si prepara la Toffanin.si prepara ancora una volta a dominare il week end del piccolo schermo, preparando delle puntate ricche die contenuti prima della settimana di Pasqua. La stagione televisiva si è avviata verso la sua fase finale, ma il talk show ha ancora molto da dire. Grandissimaper il pubblico di– grantennistoscana.itCome al solito, il programma di Silvia Toffanin andrà in onda con un doppio appuntamento fissato per sabato 1, dove non mancheranno i grandissimi ...