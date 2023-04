Venezia, una squadra inglese di parkour rivendica i tuffi dal tetto e lancia la sfida al sindaco – Il video (Di sabato 1 aprile 2023) Sono venuti alla luce i nomi dei protagonisti dei video girati a Venezia che, la scorsa settimana, avevano fatto scalpore sul web. Le clip e le fotografie ritraevano il tuffo dal tetto di un edificio e altri salti tra i canali di Venezia. Piroette e balzi tanto spettacolari quanto rischiosi, che avevano portato il sindaco Luigi Brugnaro a sbottare: «Sono veri delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano alla città». Ma i «veri delinquenti» sembrano poco pentiti: loro stessi hanno rivendicato l’azione. Si tratta, come riporta il Corriere del Veneto, dei componenti di un gruppo inglese che si chiama “Phat” e si definisce una “squadra professionista di parkour” di Londra. Hanno pubblicato un video su ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Sono venuti alla luce i nomi dei protagonisti deigirati ache, la scorsa settimana, avevano fatto scalpore sul web. Le clip e le fotografie ritraevano il tuffo daldi un edificio e altri salti tra i canali di. Piroette e balzi tanto spettacolari quanto rischiosi, che avevano portato ilLuigi Brugnaro a sbottare: «Sono veri delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano alla città». Ma i «veri delinquenti» sembrano poco pentiti: loro stessi hannoto l’azione. Si tratta, come riporta il Corriere del Veneto, dei componenti di un gruppoche si chiama “Phat” e si definisce una “professionista di” di Londra. Hanno pubblicato unsu ...

