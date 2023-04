(Di sabato 1 aprile 2023)D'Urso e Dora - Pomeriggio Cinque Piccolo “fuori programma” pernell’appuntamento con Pomeriggio Cinque trasmesso ieri. Mentre dialogava con Dora, laritornata a casa dopo essere stata trattenuta per diverso tempo in una RSA contro la sua volontà, la conduttrice ha dovuto salutare a sorpresa il ‘collega’. Visibilmente frastornata, all’inizio del, Dora ha accennato un ringraziamento – “Grazie a voi, che sennò stavo ancora là” – per poi provocare la (giocoforza) divertita reazione dellaappena l’inviata le ha fatto presente che “stavi ringraziando“. ““ ha ...

... la deviazione della linea S19 in via deluna volta all'ora in luogo di via Valdambrino ...tratta di Strada dei Tufi per realizzare la coincidenza con la linea 2 finalizzata a un...... a rotazione hanno partecipato - con un- alla diretta Facebook organizzata dall'Asi. ... Impersonata dalla folignate Loretta Bonamente, la simpaticainsieme all'immancabile scopa ...... a rotazione, hanno partecipato - con un- alla diretta Facebook organizzata dall'Asi. ... Impersonata dalla folignate Loretta Bonamente, la simpaticainsieme all'immancabile ...

Vecchietta in collegamento con Barbara D’Urso: «Anche Alberto Matano è bravo» – Video DavideMaggio.it

Piccolo “fuori programma” per Barbara D’Urso nell’appuntamento con Pomeriggio Cinque trasmesso ieri. Mentre dialogava con Dora, la vecchietta ritornata a casa dopo essere stata trattenuta per diverso ...Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne leggi almeno 60 non ti mostreremo più la pubblicità programmatica, quella più invasiva, e la tua navigazione su Vivere Civitanova non sarà più tracciata in alcu ...