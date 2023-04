Variante Covid Arturo, quali sono i sintomi e cosa rischia l’Italia: la situazione è critica in India (Di sabato 1 aprile 2023) Con la diminuzione dei casi di Covid in tutto il mondo, in tanti avevano sperato di non sentir più parlare di nuove varianti e ondate. Purtroppo quel momento non è ancora arrivato. Ma, secondo gli scienziati, gli italiani possono stare per il momento moderatamente tranquilli nonostante l’ultima minaccia che arriva dall’India: la nuova Variante Omicron che si chiama Arturo, come una delle stelle più luminose del firmamento. Il suo nome ufficiale è XBB.1.16, Arturo appunto e in India i contagi sono quadruplicati da febbraio 2023 quando questa ennesima Variante di Omicron ha iniziato a circolare. L’allerta in Europa è ugualmente scattata. Secondo i dati dell’Oms, citati da Repubblica, registrano negli ultimi 28 giorni ... Leggi su howtodofor (Di sabato 1 aprile 2023) Con la diminuzione dei casi diin tutto il mondo, in tanti avevano sperato di non sentir più parlare di nuove varianti e ondate. Purtroppo quel momento non è ancora arrivato. Ma, secondo gli scienziati, gli italiani posstare per il momento moderatamente tranquilli nonostante l’ultima minaccia che arriva dall’: la nuovaOmicron che si chiama, come una delle stelle più luminose del firmamento. Il suo nome ufficiale è XBB.1.16,appunto e ini contagiquadruplicati da febbraio 2023 quando questa ennesimadi Omicron ha iniziato a circolare. L’allerta in Europa è ugualmente scattata. Secondo i dati dell’Oms, citati da Repubblica, registrano negli ultimi 28 giorni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Ora l’OMS tenta di seminare fobia con la “variante Arturo”, di cui riferisce sospetta “maggiore patogeneticità” ben… - repubblica : Covid, ecco la variante Arturo: travolge l'India e si diffonde in altri 17 Paesi - Paola_zrz : RT @ladyonorato: Ora l’OMS tenta di seminare fobia con la “variante Arturo”, di cui riferisce sospetta “maggiore patogeneticità” benché NES… - Ro96689588 : RT @Miti_Vigliero: Covid, cosa rischia l'Italia con la variante Arturo La ricombinante di Omicron in India ha quadruplicato i casi in un me… - UfaSulCanada : RT @a_alibrandi: L’OMS dice che sta arrivando la variante “Arturo”, molto più aggressiva e mortale. Come da prassi, i giornalai pompano la… -