Vallefoglia-Novara in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley (Di sabato 1 aprile 2023) Tutto pronto per Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Igor Gorgonzola Novara, partita valevole per la dodicesima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. La formazione marchigiana, decima in classifica, scende sul campo di casa per provare a conquistare l'undicesima vittoria stagionale. Non sarà però facile fermare le zanzare di Stefano Lavarini, quinte e a caccia di punti importanti in chiave tabellone playoff. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L'appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 1 aprile al Palazzetto dello Sport "Alberto Carneroli" di Urbino. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Vallefoglia-Novara della Serie A1

