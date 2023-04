Valanga in Norvegia | è Matteo Cazzola il vicentino morto

(Di sabato 1 aprile 2023) Il ragazzo si trovava in vacanza con un gruppo di altri alpinisti, tre dei quali avevano preferito restare in baita

Valanghe in Norvegia: 5 italiani coinvolti, uno è morto Agenzia ANSA

E' ufficiale da ieri sera il nome della vittima vicentina della valanga sul monte Kavringtinden in Norvegia, Matteo Cazzola, 35enne di Vicenza, mentre non ...