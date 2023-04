Usa: tornado, il bilancio delle vittime è salito a 17 (Di sabato 1 aprile 2023) E' salito a 17 il numero dei morti provocati dal passaggio nel midwest e nel sud degli Stati Uniti di una serie di tornado. Lo riporta la Cnn. Dopo Arkansas,Mississippi, Alabama ed Illinois, le ultime ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) E'a 17 il numero dei morti provocati dal passaggio nel midwest e nel sud degli Stati Uniti di una serie di. Lo riporta la Cnn. Dopo Arkansas,Mississippi, Alabama ed Illinois, le ultime ...

