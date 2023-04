Usa, in Florida stretta anti-transgender: a scuola vietato scegliere pronome diverso dal sesso (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Continua la crociata della Florida di Ron DeSantis contro gay e transgender, accanto a quella contro l’aborto e l’insegnamento nelle scuole di corsi sulla storia afroamericana. La maggioranza repubblicana dell’Assemblea Legislativa ha approvato una misura che vieterà ai dirigenti scolastici di chiedere agli studenti di scegliere il pronome da usare nel caso che “non corrisponda con il sesso della persona”. Nel testo si afferma che tutte le scuole pubbliche devono operare seguendo la linea che “il sesso di una persona è un tratto biologico immutabile e che è falso attribuire ad una persona un pronome che non corrisponde al suo sesso”. La legge allarga quindi le restrizioni imposte dalla famigerata “don’t say gay” che ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Continua la crociata delladi Ron DeSs contro gay e, accanto a quella contro l’aborto e l’insegnamento nelle scuole di corsi sulla storia afroamericana. La maggioranza repubblicana dell’Assemblea Legislativa ha approvato una misura che vieterà ai dirigenti scolastici di chiedere agli studenti diilda usare nel caso che “non corrisponda con ildella persona”. Nel testo si afferma che tutte le scuole pubbliche devono operare seguendo la linea che “ildi una persona è un tratto biologico immutabile e che è falso attribuire ad una persona unche non corrisponde al suo”. La legge allarga quindi le restrizioni imposte dalla famigerata “don’t say gay” che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Durante una lezione sul Rinascimento, agli alunni di una classe della Classical School di Tallahassee, in Florida,… - vivereitalia : Usa, in Florida stretta anti-transgender: a scuola vietato scegliere pronome diverso dal sesso… - News24_it : Usa, in Florida stretta anti-transgender: a scuola vietato scegliere pronome diverso dal sesso - ledicoladelsud : Usa, in Florida stretta anti-transgender: a scuola vietato scegliere pronome diverso dal sesso - fisco24_info : Usa, in Florida stretta anti-transgender: a scuola vietato scegliere pronome diverso dal sesso: (Adnkronos) - Appro… -