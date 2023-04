Usa: cinque persone morte per la furia dei tornado (Di sabato 1 aprile 2023) cinque persone sono rimaste uccise e altre decine sono ferite a causa dei devastanti tornado che hanno colpito il Sud e il Midwest degli Stati Uniti. Molti residenti sono rimasti intrappolati in casa, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023)sono rimaste uccise e altre decine sono ferite a causa dei devastantiche hanno colpito il Sud e il Midwest degli Stati Uniti. Molti residenti sono rimasti intrappolati in casa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioRosell8 : RT @cubadebate_ita: Ci ha lasciato Rosa Aurora, la dolce guerriera della lotta per la liberazione dei Cinque - puntodilucescam : RT @wuminchia: Il portavoce del Segr. gen. delle Nazioni Unite, Farhan Haq, si sforza di eludere la domanda sull'occupazione statunitense d… - Giorgio75964575 : @SabrySocial ... cinque mesi per capire che Meloni è una delegata di Draghi, il quale a sua volta prende ordini da… - martininet_it : RT @egeaonline: Uno stato di non-pace permanente, la nuova “guerra fredda” tra #Usa e #Cina, gli sconvolgimenti legati a cambiamento climat… - PalmeroMorandy : RT @cubadebate_ita: Ci ha lasciato Rosa Aurora, la dolce guerriera della lotta per la liberazione dei Cinque -