Uomini e Donne, registrazione 1° aprile: scelta di Lavinia Mauro (Di sabato 1 aprile 2023) La registrazione di Uomini e Donne del 1° aprile è molto attesa dal pubblico di Canale 5. Oggi, infatti, dovrebbe avvenire in studio la scelta di Lavinia Mauro. La tronista dovrà prendere una decisione definitiva tra i suoi corteggiatori: Alessio Campoli e Alessio Corvino. Chi dei due sarà riuscito a conquistare il suo cuore? Il percorso di Lavinia è stato lungo e ricco di alti e bassi. Nelle ultime settimane, infatti, le segnalazioni su Alessio Corvino l'hanno fortemente destabilizzata. Al momento sembrerebbe che tra i due sia tornato il sereno, tanto da permetterle di fare la sua scelta in tranquillità.

