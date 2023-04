Uomini e Donne: Lavinia Mauro ha scelto (Spoiler) (Di sabato 1 aprile 2023) Lavinia Mauro - Uomini e Donne E’ giunta l’ora per Lavinia Mauro di concludere il suo percorso a Uomini e Donne. Nel corso della registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi avvenuta questo pomeriggio, la tronista ha scelto infatti il corteggiatore che vuole conoscere al di là delle telecamere. Stando a quanto segnalato dalla pagina Instagram UominieDonneclassicoeover, Lavinia ha manifestato la volontà di incominciare una relazione con Alessio Corvino, che le ha risposto sì. Niente da fare dunque per Alessio Campoli, l’altro suo corteggiatore, che è stato scartato in favore dell’avversario dopo essere stato chiamato, ormai diversi fa, dalla stessa ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 1 aprile 2023)E’ giunta l’ora perdi concludere il suo percorso a. Nel corso della registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi avvenuta questo pomeriggio, la tronista hainfatti il corteggiatore che vuole conoscere al di là delle telecamere. Stando a quanto segnalato dalla pagina Instagramclassicoeover,ha manifestato la volontà di incominciare una relazione con Alessio Corvino, che le ha risposto sì. Niente da fare dunque per Alessio Campoli, l’altro suo corteggiatore, che è stato scartato in favore dell’avversario dopo essere stato chiamato, ormai diversi fa, dalla stessa ...

