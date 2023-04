Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta: ecco chi (Di sabato 1 aprile 2023) Lavinia Mauro di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta. La tronista, rimasta con i corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino, ha scelto quest’ultimo ricevendo un “sì” come risposta. Lavinia ha fatto la sua scelta ed è stata Alessio Corvino.#UominieDonne pic.twitter.com/3MLT7hs0T4 — AMICI NEWS (@amicii news) April 1, 2023 Lavinia Mauro si è seduta sul trono più famoso della tv italiana ben sette mesi fa nell’indifferenza generale. Da anni, infatti, Uomini e Donne per il general public è solo e soltanto trono over. “Sono Lavinia ho 26 anni, sono nata e vivo a Roma” – le sue parole nella clip di presentazione – ... Leggi su biccy (Di sabato 1 aprile 2023)dihala sua. La tronista, rimasta con i corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino, ha scelto quest’ultimo ricevendo un “sì” come risposta.hala suaed è stata Alessio Corvino.#pic.twitter.com/3MLT7hs0T4 — AMICI NEWS (@amicii news) April 1, 2023si è seduta sul trono più famoso della tv italiana ben sette mesi fa nell’indifferenza generale. Da anni, infatti,per il general public è solo e soltanto trono over. “Sonoho 26 anni, sono nata e vivo a Roma” – le sue parole nella clip di presentazione – ...

