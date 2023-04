Uomini e Donne | Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta | ecco chi è

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 1 aprile 2023) Aoggi, 1 Aprile 2023, è stata registrata ladella tronista. E no, non è un pesce d’Aprile! Dopo tantissimo tempo trascorso all’interno del dating show, la studentessa romana ha finalmente deciso chi vorrà accanto a sé fuori dal programma di Maria De Filippi. Leggi anche: Dove vedere la replica diChi ha sceltoha scelto Alessio Corvino. Il bel corteggiatore le ha risposto di sì e insieme hanno coronato il sogno di uscire fuori dal programma insieme. In studio erano presenti per laCarola Carpanelli e Federico Nicotera. Inoltre, c’erano anche le sorelle sia di Alessio Corvino che di Alessio ...