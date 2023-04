Uomini e Donne, Cristina Plevani contro Gemma Galgani: “È arrivato il momento in cui massacra l’uomo rovinandogli la reputazione? Strano” (Di sabato 1 aprile 2023) Cristina Plevani, la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ha pubblicato un Tweet in cui critica aspramente Gemma Galgani, l’iconica dama del trono over di Uomini e Donne. Durante le scorse puntate, infatti, Galgani è stata protagonista di una discussione con Silvio, un suo corteggiatore, che la donna ha deciso di rifiutare. Gemma ha tenuto a specificare più volte il motivo della sua scelta, affermando di essere infastidita dagli atteggiamenti di Silvio. Nonostante ciò, aveva scelto comunque di portare avanti la frequentazione, spingendosi anche a un presunto rapporto intimo. Dopo averlo lasciato, Gemma ha voluto vederlo di nuovo per chiarire meglio, nonostante gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023), la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ha pubblicato un Tweet in cui critica aspramente, l’iconica dama del trono over di. Durante le scorse puntate, infatti,è stata protagonista di una discussione con Silvio, un suo corteggiatore, che la donna ha deciso di rifiutare.ha tenuto a specificare più volte il motivo della sua scelta, affermando di essere infastidita dagli atteggiamenti di Silvio. Nonostante ciò, aveva scelto comunque di portare avanti la frequentazione, spingendosi anche a un presunto rapporto intimo. Dopo averlo lasciato,ha voluto vederlo di nuovo per chiarire meglio, nonostante gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari si ...

