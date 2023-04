Uomini e Donne, Armando Incarnato sommerso dalle critiche nella puntata di ieri: arriva la frecciatina social (Di sabato 1 aprile 2023) Armando Incarnato è uno degli storici personaggi del Trono Over di Uomini e Donne. Negli si è fatto parecchio conoscere, senza però trovare mai realmente la donna della sua vita. Ultimamente, una giovane dama che di professione fa l’avvocato, ha deciso di scendere le famose scale di Maria de Filippi per corteggiarlo. Inizialmente il volto napoletano ha deciso di invitarla a cena per trascorrere con lei una serata. Il giorno dopo, in studio, ha ammesso però di non voler proseguire la conoscenza: Sono stato molto contento di conoscerti perché sei una bellissima persona. ti ho tenuto più che per l’involucro no? Perché hai detto cose che mi hanno colpito. Sarei contento di averti nella mia vita, ma non sotto l’aspetto di coppia. Ciò non toglie che sei stata importante per quel poco che ci siamo ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 aprile 2023)è uno degli storici personaggi del Trono Over di. Negli si è fatto parecchio conoscere, senza però trovare mai realmente la donna della sua vita. Ultimamente, una giovane dama che di professione fa l’avvocato, ha deciso di scendere le famose scale di Maria de Filippi per corteggiarlo. Inizialmente il volto napoletano ha deciso di invitarla a cena per trascorrere con lei una serata. Il giorno dopo, in studio, ha ammesso però di non voler proseguire la conoscenza: Sono stato molto contento di conoscerti perché sei una bellissima persona. ti ho tenuto più che per l’involucro no? Perché hai detto cose che mi hanno colpito. Sarei contento di avertimia vita, ma non sotto l’aspetto di coppia. Ciò non toglie che sei stata importante per quel poco che ci siamo ...

