Uomini e Donne | Anticipazioni | Lavinia Ha Scelto!

(Di sabato 1 aprile 2023) Finalmente si é concluso il Trono diMauro in quel di. La 26enne romana ha fatto la sua scelta nella registrazione avvenuta sabato 1 aprile. Chi avrà scelto tra i due corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli? Ecco cosa ci dicono leMauro ha scelto: la risposta del corteggiatore Dopo ben sette mesi di permanenza a, finalmenteMauro ha fatto la sua scelta. Chi avrà scelto tra i due Alessio? Corvino o Campoli? Ebbene, é stato Alessio Corvino ad avere la meglio sul rivale. Finalmente si é concluso il trono più lungo della storia di. Per buona pace del pubblico, che non vedeva l’ora di arrivare ad una conclusione. Tutto é avvenuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale donne e uomini distintisi per atti di eroismo e impegno civil… - ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - GiuseppeConteIT : L’eccidio delle Fosse Ardeatine ancora oggi ci ricorda l’abominio della violenza nazifascista. Una vile rappresagli… - scheerenberger : RT @Tg3web: Centinaia di persone sono arrivate nelle ultime ore a Lampedusa. Uomini e donne che pagano cifre enormi per la traversata dalla… - Cristin28310623 : RT @Cristin28310623: @LegaSalvini @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @w_rizzetto le promesse fatte agli uomini (quota 103) si mantengono, quel… -

- 81 kg: il ritorno di Mathias Casse Il judoka belga Mathias Casse si è imposto nella ... - 63 kg: secondo oro brasiliano (con l'eterna Ketley Quadros) Dopo la campionessa del mondo ...Colpisce il silenzio assoluto sulla crisi sistematica in cui versa la sanità cuneese che sta spingendo in un angolo da una parteche lavorano in prima linea nelle strutture sanitarie e ...E' nata una nuova coppia nel dating show: Alessio Corvino ha detto di sì Dopo sette mesi di percorso a, la tronista Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta avvenuta nella registrazione ...

Come abbiamo detto nelle precedenti anticipazioni, in questa puntata di Uomini e donne c’è stata la scelta di Lavinia Mauro. E proprio la parte dedicata al Trono Classico è iniziata da lei. Ospiti ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-262233e5-86b7-69c5-d152-88c7635d98 ...