Una valanga travolge cinque italiani in Norvegia: morto un 36enne, due feriti gravi (Di sabato 1 aprile 2023) Tragedia tra le nevi delle montagne norvegesi, dove un gruppo di cinque italiani, tutti vicentini, è rimasto coinvolto in una delle quattro valanghe che si sono abbattute nel nord del Paese. Secondo la polizia, citata dal giornale norvegese Aftenposten, uno di loro è morto, altri due sono rimasti feriti tra cui uno grave, mentre gli altri due sono rimasti illesi. La notizia è stata confermata dalla Farnesina. Fanno parte di un gruppo più numeroso di 8 italiani, tutti del Vicentino, ma tre di loro non hanno partecipato all'escursione, stanno bene e sono in hotel. Tragedia in Norveglia: travolti cinque italiani del Vicentino I cinque connazionali sono stati sorpresi dalla valanga nel momento in cui stavano togliendo le pelli di foca per ...

