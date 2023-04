Una donna si getta dal balcone con il figlio in braccio e muore, il bimbo in ospedale (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Precipita dal balcone con il bambino in braccio e muore. Salvo, invece, il bimbo che è stato portato all'ospedale Gemelli di Roma. La tragedia si è consumata questa mattina a Celano, in provincia dell'Aquila, nel rione di Santa Maria. Poco dopo le 8 una donna, di 37 anni, è caduta dal balcone della sua abitazione in via Fonte Grande mentre teneva il figlio di sei anni in braccio. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Leggi su agi (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Precipita dalcon il bambino in. Salvo, invece, ilche è stato portato all'ospedale Gemelli di Roma. La tragedia si è consumata questa mattina a Celano, in provincia dell'Aquila, nel rione di Santa Maria. Poco dopo le 8 una, di 37 anni, è caduta daldella sua abitazione in via Fonte Grande mentre teneva ildi sei anni in. Per lanon c'è stato nulla da fare.

