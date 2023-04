"Una botta forte". Gianmarco sconvolto: lacrime dalla Toffanin (Di sabato 1 aprile 2023) Gianmarco è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. D'altronde l'intervista con l'eliminato del Serale della scuola di Amici di Maria De Filippi è un must. Il ballerino di hip hop si è commosso e non ha trattenuto le lacrime davanti alla bella clip che la padrona di casa gli ha mostrato, riassumendo tutto il suo percorso all'interno del talent, fatto non solo di ballo ma anche di amicizia e amore. “Mi fa un certo effetto rivedere tutto questo - ha dichiarato - un riassunto in cui ci sono tutte le cose più importanti e ogni minimo elemento ha un valore. E' stata una botta forte vedere questo video, ma mi aspettavo che potesse farmi questo effetto”. Tra i legami importanti che ha costruito all'interno del talent, Gianmarco ha citato quello con Cricca, con cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023)è stato ospite di Silviaa Verissimo, su Canale 5. D'altronde l'intervista con l'eliminato del Serale della scuola di Amici di Maria De Filippi è un must. Il ballerino di hip hop si è commosso e non ha trattenuto ledavanti alla bella clip che la padrona di casa gli ha mostrato, riassumendo tutto il suo percorso all'interno del talent, fatto non solo di ballo ma anche di amicizia e amore. “Mi fa un certo effetto rivedere tutto questo - ha dichiarato - un riassunto in cui ci sono tutte le cose più importanti e ogni minimo elemento ha un valore. E' stata unavedere questo video, ma mi aspettavo che potesse farmi questo effetto”. Tra i legami importanti che ha costruito all'interno del talent,ha citato quello con Cricca, con cui ...

