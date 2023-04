Un uomo ‘cade’ da un balcone di una palazzina al Rione Libertà: ancora vivo (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoancora un gesto estremo accaduto quest’oggi a Benevento. Al Rione Libertà, al Parco Appia, per circostanze tutte ancora da chiarire è caduto da un balcone, sembrerebbe al terzo piano di un palazzo, un uomo di colore presumibilmente ospite di una casa di accoglienza per persone extracomunitarie o casa famiglia. E’ intervenuta sul posto una ‘volante’ della Polizia di Stato e, logicamente un mezzo di soccorso del 118 con il personale medico che ha prestato le prime cure e poi trasportato l’uomo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio dove l’uomo è giunto in vita ed, al momento sarebbe ancora in vivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoun gesto estremo accaduto quest’oggi a Benevento. Al, al Parco Appia, per circostanze tutteda chiarire è caduto da un, sembrerebbe al terzo piano di un palazzo, undi colore presumibilmente ospite di una casa di accoglienza per persone extracomunitarie o casa famiglia. E’ intervenuta sul posto una ‘volante’ della Polizia di Stato e, logicamente un mezzo di soccorso del 118 con il personale medico che ha prestato le prime cure e poi trasportato l’presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio dove l’è giunto in vita ed, al momento sarebbein. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

