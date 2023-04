Un super Sinner batte Alcaraz e vola in finale a Miami (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Un super Jannik Sinner strappa il biglietto per la finale del Masters 1000 di Miami, battendo Carlos Alcaraz. Un risultato eccezionale per il 21enne altoatesino, numero 11 mondiale che regola 6-7(4/7) 6-4 6-2 il 19enne spagnolo leader della classifica Atp, e campione in carica. Ora Sinner se la vedrà con il 27enne russo Daniil Medvedev. L'altoatesino diventa così il primo italiano di sempre a raggiungere due finali in un Masters 1000. Nella prima finale nel 2021 a Miami si arrese in due set al polacco Hubi Hurkacz. Sul cemento Usa, il 21enne azzurro supera Alcaraz con una vittoria sofferta segnata anche dai crampi durante il secondo set. "Sapevo che dovevo andare avanti e aspettare il momento ... Leggi su agi (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - UnJannikstrappa il biglietto per ladel Masters 1000 dindo Carlos. Un risultato eccezionale per il 21enne altoatesino, numero 11 mondiale che regola 6-7(4/7) 6-4 6-2 il 19enne spagnolo leader della classifica Atp, e campione in carica. Orase la vedrà con il 27enne russo Daniil Medvedev. L'altoatesino diventa così il primo italiano di sempre a raggiungere due finali in un Masters 1000. Nella primanel 2021 asi arrese in due set al polacco Hubi Hurkacz. Sul cemento Usa, il 21enne azzurrocon una vittoria sofferta segnata anche dai crampi durante il secondo set. "Sapevo che dovevo andare avanti e aspettare il momento ...

