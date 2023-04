Un Passo dal Cielo 7, Seconda Puntata: La Scoperta Di Manuela! (Di sabato 1 aprile 2023) Un Passo dal Cielo 7, Seconda Puntata: un altro incidente misterioso insospettisce Manuela, che si convince che possa essere collegato all’omicidio della sua amica Roberta… Un Passo dal Cielo prosegue con il secondo appuntamento della settima stagione. Al centro dell’attenzione c’è ancora una volta Manuela, la grande protagonista di questo nuovo ciclo di episodi. La Nappi inizia ad indagare su un incidente che coinvolge una ragazza e che le ricorda molto quello della sua amica Roberta. Si inizia quindi ad ipotizzare un collegamento. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo Passo indietro. Un Passo dal Cielo 7: dove eravamo rimasti? Manuela torna a San Vito dopo un periodo di assenza allo scopo di indagare ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 1 aprile 2023) Undal7,: un altro incidente misterioso insospettisce Manuela, che si convince che possa essere collegato all’omicidio della sua amica Roberta… Undalprosegue con il secondo appuntamento della settima stagione. Al centro dell’attenzione c’è ancora una volta Manuela, la grande protagonista di questo nuovo ciclo di episodi. La Nappi inizia ad indagare su un incidente che coinvolge una ragazza e che le ricorda molto quello della sua amica Roberta. Si inizia quindi ad ipotizzare un collegamento. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccoloindietro. Undal7: dove eravamo rimasti? Manuela torna a San Vito dopo un periodo di assenza allo scopo di indagare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenabonetti : Dalle bozze che girano sembra che il governo confermi l’esclusione della certificazione per la parità di genere dal… - Chiara_Galiazzo : Oggi sono felice di potervi dire che anche quest’ anno ho partecipato alla realizzazione della colonna sonora di Un… - AnnaAscani : Nella conferenza dei capigruppo il PD ha chiesto al Ministro Fitto di venire in Aula a spiegare cosa sta succedendo… - Illma7ic10 : @MaQualeFrizione Ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare a partire dal primo passo, una cosa impressionante, non avevo visto - RaiPremium : Sabato alle 21.20 imperdibile appuntamento con la prima puntata di 'Un passo dal cielo 7' | 'L’Uomo degli Orsi' con… -