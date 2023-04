“Un mio fallimento” Gerry Scotti lo confessa solo ora | l’amara verità

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 1 aprile 2023) Una vita sulla cresta dell’onda tra tv e famiglia,ha collezionato grandi successi ma anche un vero, le sue parole. Volto di punta di Mediaset, il vulcanicosi impone come uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. Con la sua celebre simpatia lo “Zio” d’Italia ha conquistato i spettatori fin da giovanissimo, quando ha avviato la sua carriera nelle vesti di disc jockey. Con la sua inconfondibile parlantina spigliata e la risata contagiosa, il conduttore continua ad essere al timone di grandi successi della rete ammiraglia., la confessione (Screenshot video) – grantennistoscana.itAttualmente in tv con Lo show dei record, il presentatore tiene compagnia nel piccolo schermo in tutte le stagioni del palinsesto con ...