Ultras Napoli: "Quali famiglie?..." (Di sabato 1 aprile 2023) (La foto è stata scattata in Svezia. A sinistra c'è scritto "Var Vision", cioè "la nostra visione". A destra c'è scritto "Polisens Vision", cioè la visione della Polizia"...). Comunicato degli Ultras Azzurri: "Napoli chiama Napoli. Meno Ultras e più famiglie allo stadio. Quali famiglie? Visti i prezzi, solo quelle ricche. Oggi possiamo sentire solo la mortificazione di tanti padri. Che hanno sacrificato mezzo stipendio, per regalare un ricordo storico ai propri figli. 90 € per un settore popolare, è stata la scelta della società sportiva calcio Napoli. Con, in più, l'ennesima presa in giro: l'equiparazione di prezzo tra l'anello superiore e quello inferiore. Quest'ultimo definito, perfino dagli addetti ai lavori, "Tribuna Non Vedenti", per la scarsa ...

