Ultime Notizie Serie A: Lukaku e la voglia di Inter, Juve caccia al Ds (Di sabato 1 aprile 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Juve, caccia al direttore sportivo I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e i nomi sul tavolo sarebbero diversi. Inter, Lukaku vuole riprendersi l’Inter Il Belga vuole più spazio in questo finale di stagione per giocarsi le sue carte della conferma in nerazzurro. Napoli, De Laurentiis: «Kvaratskhelia? Ma quale rinnovo… Ha 5 anni di contratto. Ecco quanto starà fuori Osimhen» Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a margine dell’assemblea di Lega Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. Inter, Inzaghi: «Fiorentina? Oltre a Calhanoglu non ci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24al direttore sportivo I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e i nomi sul tavolo sarebbero diversi.vuole riprendersi l’Il Belga vuole più spazio in questo finale di stagione per giocarsi le sue carte della conferma in nerazzurro. Napoli, De Laurentiis: «Kvaratskhelia? Ma quale rinnovo… Ha 5 anni di contratto. Ecco quanto starà fuori Osimhen» Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a margine dell’assemblea di LegaA. Ecco le sue dichiarazioni., Inzaghi: «Fiorentina? Oltre a Calhanoglu non ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Mosca assume da oggi presidenza Consiglio sicurezza Onu. LIVE - corgiallorosso : L’indagine #Spinazzola-#Pellegrini non preoccupa Trigoria - TuttoASRoma : Mourinho agli studenti: “Il calcio è crudele, non aiuta i deboli” - periodicodaily : Celta Vigo – Almeria: probabili formazioni e ultime notizie - corgiallorosso : Divieto di trasferta per i tifosi del #Feyenoord: c’è timore anche per il gemellaggio con il #Napoli -