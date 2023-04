Ultime Notizie Roma del 01-04-2023 ore 20:10 (Di sabato 1 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Ucraina in primo piano come inizio della Difesa Russo annunciato l’aumento della produzione di armi i passi per ampliare le capacità di migliorare la produttività hanno permesso di aumentare in modo significativo la produzione di armi per le truppe comprese quelle convenzionali ad alta precisione Tutto questo ci Consente di raggiungere gli obiettivi fissati dal Comandante in Capo sulla base della pianificazione delle operazioni militari e speciale conclude il ministro l’offensiva invernale Russia sta fallendo sostiene intelligenza britannica nel consueto aggiornamento sulla guerra secondo cui il Capo di Stato Maggiore russo che ha preso il comando delle operazioni speciali e il 11 gennaio scorso ha cercato di lanciare un’offensiva invernale ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 aprile 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Ucraina in primo piano come inizio della Difesa Russo annunciato l’aumento della produzione di armi i passi per ampliare le capacità di migliorare la produttività hanno permesso di aumentare in modo significativo la produzione di armi per le truppe comprese quelle convenzionali ad alta precisione Tutto questo ci Consente di raggiungere gli obiettivi fissati dal Comandante in Capo sulla base della pianificazione delle operazioni militari e speciale conclude il ministro l’offensiva invernale Russia sta fallendo sostiene intelligenza britannica nel consueto aggiornamento sulla guerra secondo cui il Capo di Stato Maggiore russo che ha preso il comando delle operazioni speciali e il 11 gennaio scorso ha cercato di lanciare un’offensiva invernale ...

