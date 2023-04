Ultime Notizie Roma del 01-04-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 aprile 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina in apertura il capo dello Stato Maggiore congiunto statunitense Mark milley commenta è improbabile che chi è che riesco a cacciare tutte le forze russe dal suo territorio entro quest’anno non credo che si possa fare a breve intanto tra i funzionari americani riferiscono l’agenzia ruote perché gli Stati Uniti a non ce l’hanno lunedì rinvio di nuovo pacchetto di aiuti militari all’ucraina 2,6 miliardi di dollari nel pacchetto ci sarebbero Radar per la sorveglianza missile anticarro e munizioni di precisione quest’ultimo invio porta 30 miliardi il valore delle Armi vedi te da Washington ha chiesto dall’inizio delle invasione russa in Italia Papa Francesco è stato dimesso ha lasciato l’ospedale gemelli per far ritorno in Vaticano ...