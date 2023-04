Ultime Notizie Roma del 01-04-2023 ore 14 | 10

(Di sabato 1 aprile 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Gemelli diBergoglio era stato ricoverato mercoledì per quelle che si è rivelata essere una bronchite su base infettiva prima di lasciare la struttura Il Santo Padre ha salutato il rettore dell’università Cattolica Franco anelli con i suoi stretti collaboratori direttore generale del Policlinico Marco elefanti l’assistente ecclesiastico generale dell’università Cattolica Monsignor Claudio giuliodori e l’equipe di medici e operatori sanitari che lo assistito durante questi giorni lo comunica la Santa Sede dopo una pinta di birra e un incontro gran Roche terminato il primo viaggio all’estero di Re Carlo III della regina consorte Camilla i reali hanno concluso la visita di Stato con una tappa ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Mosca assume da oggi presidenza Consiglio sicurezza Onu. LIVE - SkyTG24 : Papa Francesco sarà dimesso oggi dall''ospedale Gemelli. LIVE - IlMattinoFoggia : Il teatro Savoia di #Campobasso ( #Molise ) festeggia i 97 anni con Tosca e visite guidate - CorriereCitta : Paura a Fiumicino, una fuga di gas terrorizza i residenti: un uomo ricoverato in codice rosso - IlMattinoFoggia : Dopo 500 anni, i castori tornano ad abitare il #Molise -

LE QUOTE Nonostante lo Spezia abbia vinto solo una delledieci gare disputate in casa per ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le1 aprile 2023...due trasferte contro il Napoli e solo una volta ha ottenuto tre successi di fila in casa dei campani, addirittura nel periodo tra il '48 e il '51. Leggi i commenti Scommesse: tutte le...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Mamma precipita dal balcone a Celano (L’Aquila) col figlio in braccio: lei muore sul colpo, grave il bimbo Virgilio Notizie

L’ultima vittoria del Milan risale al 26 febbraio, 2-0 all’Atalanta, poi il Milan è ripiombato nella crisi, nonostante il cambio di modulo sembrava avesse risvegliato il Diavolo. Non sarà semplice la ...Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di Milanello. A breve mister Stefano Pioli interverrà in conferenza, rispondendo a tutte le domande dei giornalisti per presentare ...