Ultime Notizie Roma del 01-04-2023 ore 13 | 10

(Di sabato 1 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale di questo da Policlinico Gemelli Papa Francesco abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia nella notte è stato un momento di grande commozione per la folla che si è raccolta per salutare il Santo Padre uscendo l’auto a bordo della quale stava lasciando l’ospedale per tornare in Vaticano Bergoglio avvicinati due coniugi e si è fermato a pregare insieme con loro in occasione della Pasqua del 25 Aprile 16 milioni di Italiani sono pronti a partire senza contare i due milioni e mezzo di indecisi saranno almeno 8 milioni vacanzieri Pasquali di cui 70% farà due notti fuori casa ma uno su dieci allungherà la villeggiatura anche per tutta la settimana sono le previsioni del osservatorio sul turismo di Confcommercio un viaggiatore su due scegli la destinazione all’interno ...