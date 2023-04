Ultime Notizie Roma del 01-04-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 aprile 2023)dailynews radiogiornale e sabato primo Aprile Buongiorno da Francesco Vitale c’era il PNR ma non solo nel lungo faccia a faccia tra Sergio Mattarella Giorgia Meloni le Presidente della Repubblica che pubblicamente non hai perso occasione di ricordare al governo che il piano per il rilancio del paese va completo senza perdere tempo e soprattutto risorse vuole avere la certezza che il governo non scivoli verso uno scontro aperto con Bruxelles e che non c’è da Tentazioni sovraniste un invito a pranzo che si trasforma in un colloquio lunghi tanto che il premier salta la chiusura della campagna elettorale per il Friuli Venezia Giulia insieme agli alleati l’equipe medica che sta seguendo Papa Francesco Dopo aver valutato lei gli esami effettuati ieri è favorevole decorso clinico ha confermato la dimissione del Santo Padre dal Policlinico Gemelli nella giornata di oggi ...