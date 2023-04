Ultime Notizie – Napoli-Milan | Spalletti | “Assenza Osimhen pesa”

(Di sabato 1 aprile 2023) “E’ un’che, inutile girarci intorno ma quando è mancato la squadra ha saputo sopperire e tutti hanno dato qualcosa in più per far vedere lo stesso”. Lo dice l’allenatore delLuciano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il, in merito all’essenza del capocannoniere della Serie A, Victor. “Come modo di giocare cambia poco, Simeone è meno veloce di, trovarne uno così veloce è difficile, ma è bravo a giocare spalle alla porta, a difendere palla, a dialogare, siamo a posto -aggiunge-. A certificare che sia un gruppo che può sostituire chiunque di quelli che hanno giocato di più non sono io a dirlo, ma sono stati i calciatori a farlo vedere ogni qualvolta ne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Mosca assume da oggi presidenza Consiglio sicurezza Onu. LIVE - SkyTG24 : Papa Francesco sarà dimesso oggi dall''ospedale Gemelli. LIVE - Milannews24_com : Ultimissime #Milan LIVE ?? Ecco le ultime notizie sul mondo rossonero ?? - tempoweb : 'Ci incontriamo di nuovo'. Aurora Ramazzotti, la confessione post partum #1aprile - corgiallorosso : #Roma, occhi su #DeGea che può lasciare lo United a zero -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo "Questo è il bello di arrivare vicino alla fine di questo franchise: non ... non ha escluso che le due...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleARTICOLO PRECEDENTE Aprile 2023: scopri tutte le uscite cinematografiche del meseTV e Intrattenimento Aprile 2023: scopri tutte le uscite cinematografiche del mese 1 Aprile Estrazioni ...

La scrittrice Ada D’Adamo è morta a 55 anni: il suo libro rimane in gara al Premio Strega 2023 Virgilio Notizie

L’artista dietro Dragon Ball Super, ovvero Toyotaro, durante gli ultimi mesi sta mostrando le sue versione dei personaggi non canonici di Dragon Ball (così come fatto con Cooler qualche settimana fa ...(ANSA) - ROMA, 01 APR - Pesce d'aprile su Wikipedia: l'enciclopedia on line dà oggi per morto l'attore Brad Pitt ma solo nel primo rigo del titolo e solo nella versione italiana. Aprendo la biografia ...