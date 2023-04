Ultime Notizie – lei muore, grave il bimbo (Di sabato 1 aprile 2023) Una donna di 37 anni si è lanciata con il figlio di 8 anni dalla finestra al secondo piano di un palazzo a Celano, in provincia dell’Aquila, questa mattina alle 8.30. I due hanno fatto un volo di quasi quattro metri. La 37enne è morta sul colpo mentre il bimbo è stato trasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila e poi trasferito al Bambino Gesù di Roma. Il piccolo sarebbe grave, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 1 aprile 2023) Una donna di 37 anni si è lanciata con il figlio di 8 anni dalla finestra al secondo piano di un palazzo a Celano, in provincia dell’Aquila, questa mattina alle 8.30. I due hanno fatto un volo di quasi quattro metri. La 37enne è morta sul colpo mentre ilè stato trasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila e poi trasferito al Bambino Gesù di Roma. Il piccolo sarebbe, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Mosca assume da oggi presidenza Consiglio sicurezza Onu. LIVE - SkyTG24 : Papa Francesco sarà dimesso oggi dall''ospedale Gemelli. LIVE - bizcommunityit : Papa Francesco dimesso dall''ospedale Gemelli: 'Non ho avuto paura'. LIVE - alfonso25592 : Inter-Fiorentina, tre punti in palio in vista della Coppa Italia - PianetaMilan : MERCATO @acmilan E TOP NEWS – Le parole di Pioli. Theo saluta? #SempreMilan #ACMilan #Milan -