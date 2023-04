Ultime Notizie – Juve-Verona 1-0 | gol di Kean e bianconeri salgono ancora

(Di sabato 1 aprile 2023) Lantus batte ilper 1-0 nel match valido per la 29esima giornata della Serie A 2022-2023 e continua la rincorsa alla zona Champions League. Il gol diregala il successo alla formazione bianconera. Laallenata da Allegri, penalizzata di 15 punti, sale a quota 44. Senza la sanzione, sarebbe seconda con ampio margine sulle altre pretendenti ad un posto in Champions. Ilrimane a 19 punti, in terz’ultima posizione.Il verdetto matura al termine di un match che non offre grandi spunti nel primo tempo. I veneti creano la prima occasione della serata al 15?: conclusione al volo di Depaoli, deviazione di Gatti e palla fuori. La, con molti big in panchina, fatica a creare gioco e raramente si fa vedere davanti con pericolosità. Al 37?, su punizione, prova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Mosca assume da oggi presidenza Consiglio sicurezza Onu. LIVE - SkyTG24 : Papa Francesco sarà dimesso oggi dall''ospedale Gemelli. LIVE - PianetaMilan : .@acmilan, Nasti ancora a segno con il Cosenza: le prospettive future #SempreMilan #Milan #ACMilan #Nasti - milansette : Inter-Fiorentina 0-1, Bonaventura fa tremare la panchina di Inzaghi - screzia : a mano mano Zelensky getta la maschera -

... ma può ritenersi comunque soddisfatto delle sueprestazioni. Khachanov ha speso molte ... ' Non ho controllato le, cerco di stare lontano dal telefono prima di una partita. Sono ottime ...... in piazza Bartolo Longo: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle... in piazza Bartolo Longo: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Roma, filmò automobilista nell'auto in fiamme invece di soccorrerlo: ricercato per omissione di soccorso Virgilio Notizie

facendo arrabbiare Allegri, che ha lasciato il campo prima del fischio finale. Il terzo successo consecutivo in campionato porta la sua squadra a 44 punti. I gialloblù restano terz'ultimi, a quota 19.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...