Ultime Notizie – jet cinesi hanno superato linea mediana dello Stretto (Di sabato 1 aprile 2023) Il ministero della Difesa di Taiwan ha denunciato che una decina di aerei da combattimento cinesi hanno superato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, nell'ambito di nuovi avvicinamenti che le autorità dell'isola denunciano come manovre di pressione da parte di Pechino. In una dichiarazione pubblicata su Twitter, il ministero precisa di aver individuato nello Stretto, verso le 6 del mattino, ora locale, circa 18 aerei e quattro imbarcazioni della Marina cinese. Una decina di aerei hanno superato in volo la cosiddetta 'linea Davis'. Come successo in altre occasioni, le forze di Taiwan hanno attivato l'allerta delle proprie forze, compreso il sistema missilistico.

