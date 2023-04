Ultime Notizie – Elezioni in Finlandia | sfida tra donne | Sanna Marin in bilico

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 1 aprile 2023) Notissima all’estero, popolare in patria, la premier finlandeseè tuttavia inalledi domani, domenica 2 aprile 2023, in. Diventata a 34 anni la più giovane premier del mondo nel 2019, la socialdemocraticaha guidato con successo il suo paese attraverso le gravi crisi del Covid e della guerra in Ucraina, portando Helsinki al prossimo ingresso nella Nato. Ma ora è minacciata dall’ascesa di un’altra politica donna, Rikka Purra, nuova leader del partito populista di estrema destra dei Finlandesi. E gli osservatori si chiedono se lanon cambierà radicalmente governo. Gli ultimi sondaggi indicano il partito socialdemocratico diterzo con il 18,7% in un testa a testa con i conservatori di ...