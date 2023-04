Ultime Notizie – Automobilismo | Facchini-Olivetti su Bmw 328 del 1938 si aggiudicano Sorrento Roads

(Di sabato 1 aprile 2023) Alfonsoe Luigiavincono la seconda edizione diby 1000 Miglia, aggiudicandosi la garanzia di ammissione a Coppa delle Alpi 2024 e due orologi Chopard 1000 Miglia ChronographEdition. Garanzia d’ammissione alla prossima gara invernale by 1000 Miglia anche a Giuseppe Nobis e Paola Mambrini, che hanno trionfato nelle sfide 1 vs 1 del Trofeo Città dia bordo di una Porsche 356 B 1600 del 1960. È stato assegnato sempre alla coppia Nobis-Mambrini anche il Trofeo Cento Anni dell’Aeronautica Militare, in quanto equipaggio vincitore del blocco di Prove Cronometrate alla Reggia di Caserta. Le auto preferite della giuria popolare sono state la Jaguar XK 120ter del 1950 e la Glico Fiat 1100 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Mosca assume da oggi presidenza Consiglio sicurezza Onu. LIVE - SkyTG24 : Papa Francesco sarà dimesso oggi dall''ospedale Gemelli. LIVE - msg_emanuele : RT @Max_883: - Paola222006421 : RT @OharaPina: Ultime notizie: il ministro #Rampelli ha chiesto che il “Ministero del Made in italy”sia dichiarato illegittimo e fuorilegge. - SampieriFranco2 : ULTIME NOTIZIE DALL'UCRAINA -

E' salito a 17 il numero dei morti provocati dal passaggio nel midwest e nel sud degli Stati Uniti di una serie di tornado. Lo riporta la Cnn. Dopo Arkansas,Mississippi, Alabama ed Illinois, levittime sono state segnalate in Tennessee. . 1 aprile 2023Ora sono sei i punti che dividono i grigi dalla coppia Olbia e Torres, ledue squadre chem se finisse oggim la Serie C sarebbero salve. La squadra di mister Lauro ora è terzultima in .... Ecco le dichiarazioni di Osimhen al TG5: ' L'infortunio non è nulla di male, ma voglio prendermi dodici giorni per recuperare al meglio. Io ci spero, ma mi sono anche assicurato che ...

Roma, filmò automobilista nell'auto in fiamme invece di soccorrerlo: ricercato per omissione di soccorso Virgilio Notizie

Dopo la Roma settimana scorsa, anche la Romulea vola matematicamente ai playoff. E' questo il responso del 21° turno per quanto concerne il girone B del campionato Under 14 Elite. Gli amarantoro al ...ELCHE BARCELLONA STREAMING GRATIS – Dopo la sosta nazionali tornano i campionati europei. Volgendo uno sguardo particolare a LaLiga, sabato 1 aprile alle ore 21:00, nel match valido per la 27ª giornat ...