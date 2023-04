Ultima Generazione | tornano gli eco-burattini | vernice nera nella Barcaccia del Bernini Video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Piazza di Spagna che hanno versato vernice nera nella fontana dell… - AngeloCiocca : Attivisti di ultima generazione imbrattano con vernice nera la barcaccia a Roma. I danni li mettiamo in conto a lor… - La7tv : #piazzapulita Ultima Generazione, Carlo Calenda: 'Sono degli imbecilli che hanno come unico effetto quello di alien… - CiccioC_02 : RT @CarloCalenda: Poco fa un blitz di Ultima Generazione ai danni della Barcaccia di Piazza di Spagna. Qualche giorno ho detto la mia: non… - isladecoco7 : RT @itsmeback_: Gli attivisti, quelli di 'ultima generazione', quelli che il sinistrume difende, hanno versato vernice nera nella fontana d… -

Roma, 1 apr - Ennesimo blitz nella Capitale firmato dagli eco - dementi di: a farne le spese, stavolta, la fontana della Barcaccia del Bernini a Piazza di Spagna , sfregiata con vernice nera che ha finito per colorare di nero anche l'acqua all'interno ...Nuovo blitz dia Roma nella celebre Piazza di Spagna gremita di turisti. Gli attivisti per il clima hanno versato vernice nera nella fontana della Barcaccia per protestare contro l'utilizzo del ...Dopo la polemica scoppiata con l' imbrattamento di Palazzo Vecchio a Firenze,di Palazzo Vecchio non si ferma. E oggi 1 aprile torna con un doppio blitz a Roma e ad Ancona . Cinque attivisti hanno ricoperto con un telo la fontana del Calamo (Ancona), più ...

Gli attivisti di Ultima Generazione imbrattano la fontana di Piazza di Spagna: vernice nera nella Barcaccia Corriere TV

Nel video il momento in cui gli attivisti versano il liquido a base di carbone vegetale per protestare contro l'utilizzo del fossile ...Gli attivisti per il clima hanno versato un liquido scuro nera nella fontana per protestare contro l'utilizzo del fossile ...