Ultima generazione, l’artista Cecchini che tinse di rosso la fontana di Trevi: «Hanno una Ferrari ma la guidano come una Cinquecento» – L’intervista (Di sabato 1 aprile 2023) Oggi liquido nero. 15 anni fa 500 mila palline di plastica colorate. Gli attivisti di Ultima generazione non sono gli unici ad aver imbrattato la fontana della Barcaccia di Roma come segno di protesta. Nel 2008 qualcuno invase la Scalinata Trinità dei Monti di Piazza di Spagna e riempì di palline lo stesso monumento. Dietro l’azione c’era Graziano Cecchini, l’artista ribattezzato poi come «il Tintore di Trevi» perché in un altro blitz versò del colorante rosso nella fontana romana da cui prende il nome. Opere che qualcuno definì «vandalismo artistico» e che gli costarono una condanna a 8 mesi di reclusione. Lo stesso vandalismo di cui gli ambientalisti di Ultima generazione vengono ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Oggi liquido nero. 15 anni fa 500 mila palline di plastica colorate. Gli attivisti dinon sono gli unici ad aver imbrattato ladella Barcaccia di Romasegno di protesta. Nel 2008 qualcuno invase la Scalinata Trinità dei Monti di Piazza di Spagna e riempì di palline lo stesso monumento. Dietro l’azione c’era Grazianoribattezzato poi«il Tintore di» perché in un altro blitz versò del colorantenellaromana da cui prende il nome. Opere che qualcuno definì «vandalismo artistico» e che gli costarono una condanna a 8 mesi di reclusione. Lo stesso vandalismo di cui gli ambientalisti divengono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Poco fa un blitz di Ultima Generazione ai danni della Barcaccia di Piazza di Spagna. Qualche giorno ho detto la mia… - JamesLucasIT : Gli 'attivisti' di Ultima Generazione hanno versato vernice nera nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna. - AngeloCiocca : Attivisti di ultima generazione imbrattano con vernice nera la barcaccia a Roma. I danni li mettiamo in conto a lor… - andrea27669 : RT @localteamtv: Roma, le operazioni di svuotamento e pulizia della fontana della Barcaccia dopo il blitz degli attivisti per il clima di U… - GuadagnoRaffae2 : RT @CarloCalenda: Poco fa un blitz di Ultima Generazione ai danni della Barcaccia di Piazza di Spagna. Qualche giorno ho detto la mia: non… -